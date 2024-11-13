Республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на выборах в США, выражает симпатию президенту России Владимиру Путину и испытывает презрение к лидеру Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая.
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