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The Hill рассказало о симпатиях Трампа к Путину и презрении к Зеленскому

The Hill рассказало о симпатиях Трампа к Путину и презрении к Зеленскому

Республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на выборах в США, выражает симпатию президенту России Владимиру Путину и испытывает презрение к лидеру Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая.

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