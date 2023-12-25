Группа "Аигел" отреагировала на прокат Валиевой под песню из "Слово пацана"

Группа "Аигел", исполнившая саундтрек к сериалу "Слово пацана" "Пыяла", отреагировала в Instagram на выступление фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России в Челябинске, которая поставила показательный номер под эту песню.
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