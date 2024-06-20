Путин предупредил Запад о законном праве России поставлять оружие в КНДР

Россия оставила за собой право поставлять оружие в другие регионы, включая КНДР.Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал журналистам о том, что многие поставщики оружия Киева упускают этот факт.
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