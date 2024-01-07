Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 655 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Борис Титов хочет поднять народ на борьбу с мигрантами, чтобы он стал сам защищать себя? Но люди разумнее таких говор...Власти призвали р...
  • Надежда Белугина
    Вот от таких "мыслителей" и приходит беда в Россию. Получается, Борис Титов ведёт свою работу для разрушения России?Титов призвал не ...
  • Семен Борисов
    От Колясникова С.:Борис Титов лицемер. Особенно понравилась формулировка «граждане России совершают преступлений боль...Власти призвали р...

Маски сняты. Черти поздравляют укропов с Новым годом.

Маски сняты. Черти поздравляют укропов с Новым годом.

В канун Новогодних праздников аналогичный акт саморазоблачения «элиты» произошёл и на Украине. Бойцов ВСУ, воюющих с российскими военнослужащими оружием, поставляемым объединённым Западом, поздравили с Новым годом, причём откровенно так, с песней и плясками, костюмированные черти с рогами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
КАКИЕ МАСКИ ??? ЛОШАРА, ЧТО В ПРОТИВОГАЗЕ, ЧТО БЕЗ-ОДИНАКОВО ВЫГЛЯДИТ !!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх