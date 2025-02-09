Захарова: Москва определилась с кандидатурой на должность посла в Вашингтоне

Российские власти уже определились с кандидатурой на должность посла страны в США. Об этом в ходе интервью для РИА Новости сообщила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
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