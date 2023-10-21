Министр Фидан: действия Израиля бесперспективны для решения конфликта в Газе

Политика Израиля не даст долгосрочных результатов для решения ситуации в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе выступления на саммите, посвященном урегулированию палестино-израильского конфликта, в Каире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии