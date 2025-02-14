Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Леухина (Журавлёва)
    Лишить гражданства и выслать азербайджанцев на родину. Заблокировать все банковские карты и наложить аресты на банков..."Первый пошёл": Б...
  • людмила михайлик
    Азеры ведут себя безобразно, много преступлений и воровства, надо от них избавляться, в сех к алиеву"Первый пошёл": Б...
  • Александр Рожков
    А у него была цель установить власть народа? Ему ее поручил Ельцин? Расскажите ка поподробнее....!Такого диалога Пу...

В Минтруде спрогнозировали снижение потребности в госслужащих и продавцах

В Минтруде спрогнозировали снижение потребности в госслужащих и продавцах

К 2029 году в России упадет спрос на работников в отраслях госуправления и торговли, а наибольший рост произойдет в сфере персональных услуг, ожидает Минтруд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх