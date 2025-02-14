В Минтруде спрогнозировали снижение потребности в госслужащих и продавцах

К 2029 году в России упадет спрос на работников в отраслях госуправления и торговли, а наибольший рост произойдет в сфере персональных услуг, ожидает Минтруд.
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