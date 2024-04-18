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Журналист Эндрисс: Шольц не добился успеха на переговорах по Украине в Китае

Журналист Эндрисс: Шольц не добился успеха на переговорах по Украине в Китае

Журналист Эндрисс: Шольц не добился успеха на переговорах по Украине в Китае AlexCoderЖурналист Эндрисс: Шольц не добился успеха на переговорах по Украине в Китае AlexCoder Немец слишком много на себя взял Большинство европейских стран объединились в антироссийских настроениях, среди них выделяется могущественная Германия, которая продолжает настаивать на необходимости поддерживать киевский режим для “победы” над ВС РФ.

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