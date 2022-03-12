Последствия неизбежной схватки с Западом

Признаться честно, я не верил в то, что Россия начнёт на Украине полномасштабную спецоперацию. Да, многие российские эксперты, аналитики и публицисты неоднократно писали о том, что схватка с Западом с применением армейских подразделений неизбежна.
Признаться честно, я не верил в то, что Россия начнёт на Украине полномасштабную спецоперацию. Да, многие российские эксперты, аналитики и публицисты неоднократно писали о том, что схватка с Западом с применением армейских подразделений неизбежна.
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