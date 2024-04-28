Европейские страны увеличивают закупки российских минеральных удобрений до рекордных уровней с начала 2022 года.
Путин заставил Европу покупать втридорога: Удобрения теперь "роскошь" для европейцев
Комментарии
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Eduard
Их союзнички из США распростронили короновирус который убил 20 миллионов человек,они это пытаются умалчивать,мол забыли!Как можно забыть то что было 4 года назад?
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15 час.
Eduard
Все кто про нас говорят обысные продажные недоумки с белыми задницами.Они планету с Америкой залили,но всё нам мораль читать смеют!
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15 час.
Eduard
Видали Западные "демогриллы" вспомнили про экологию,а что война еа Украине экологию улудшают,эти их поставки оружия? Сумасшедший мир!
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15 час.
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