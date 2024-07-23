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Звезды зажигали: Джейсон Деруло и Имани открыли первый Dream Fest в Баку

Звезды зажигали: Джейсон Деруло и Имани открыли первый Dream Fest в Баку

Вокалистка The Pussycat Dolls Николь Шезингер, Томас Андерс из Modern Talking, группа The Jacksons, Си Си Кетч, Крейг Дэвис, Эмин, Люся Чеботина, Джейсон Деруло — около 100 артистов со всего мира собрались в Баку на первом музыкальном фестивале Dream Fest, который открылся 23 июля и будет греметь на каспийском побережье всю неделю.

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