Звезды зажигали: Джейсон Деруло и Имани открыли первый Dream Fest в Баку

Вокалистка The Pussycat Dolls Николь Шезингер, Томас Андерс из Modern Talking, группа The Jacksons, Си Си Кетч, Крейг Дэвис, Эмин, Люся Чеботина, Джейсон Деруло — около 100 артистов со всего мира собрались в Баку на первом музыкальном фестивале Dream Fest, который открылся 23 июля и будет греметь на каспийском побережье всю неделю.