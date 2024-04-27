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«Сезгә берәр ничек ярдәм итә аламмы?» – дип сорады кыз

«Сезгә берәр ничек ярдәм итә аламмы?» – дип сорады кыз. «Әйдәгез, бергә төшке аш ашыйк», – дип тәкъдим итте Шәүкәт, үзе дә сизмәстән.

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