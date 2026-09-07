МУЗ-ТВ отметит 30-летие большим шоу на «ЦСКА Арене»

Телеканал МУЗ-ТВ отметит свое 30-летие масштабным шоу в спортивном комплексе «ЦСКА Арена». Праздничное мероприятие состоится 16 октября и будет транслироваться в прямом эфире.
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