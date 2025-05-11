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На Украине выразили надежду на помощь нового Папы Римского

На Украине выразили надежду на помощь нового Папы Римского

У нового Папы Римского Льва XIV до того, как его избрали понтификом, Украина «всегда была в приоритетах», заявил в интервью «Обозревателю» епископ Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий.

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