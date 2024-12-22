Новая статья: Обзор и тестирование Zalman Z10 DS: корпус с экраном или экран с корп...

Новая статья: Обзор и тестирование Zalman Z10 DS: корпус с экраном или экран с корпусом?Zalman выпустила уникальную модель компьютерного корпуса, в которой переднюю панель можно заменить полнофункциональным дисплеем с диагональю 15,6 дюйма.