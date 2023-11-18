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Празднование Международного дня отказа от курения среди жителей всего мира проводится 19 ноября 2023 года

Празднование Международного дня отказа от курения среди жителей всего мира проводится 19 ноября 2023 года

Празднование Международного дня отказа от курения среди жителей всего мира проводится 19 ноября 2023 года Юлия Скворцова19 ноября 2023 года в России и других странах мира отмечается праздник, посвященный бросанию курения.

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