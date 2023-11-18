Празднование Международного дня отказа от курения среди жителей всего мира проводится 19 ноября 2023 года Юлия Скворцова19 ноября 2023 года в России и других странах мира отмечается праздник, посвященный бросанию курения.
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