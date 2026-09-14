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Медицина 2.0

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Врач Тяжельников: съедать арбуз до корочки небезопасно для здоровья

Врач Тяжельников: съедать арбуз до корочки небезопасно для здоровья

Врач Андрей Тяжельников сообщил, что не нужно делать, поедая арбуз. Врач Тяжельников поделился мнением в комментарии для РИА Новости о том, насколько опасно для здоровья съедать вместе с арбузной мякотью косточки.

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