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Медведев назвал технологическое лидерство страны целью "Единой России"

Медведев назвал технологическое лидерство страны целью "Единой России"

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал технологическое лидерство страны целью партии. Об этом он заявил на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково.

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