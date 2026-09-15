Медведев назвал технологическое лидерство страны целью "Единой России"

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал технологическое лидерство страны целью партии. Об этом он заявил на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково.
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