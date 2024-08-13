Отечественная альтернатива Android и iOS: в России создают новую мобильную ОС с открытым исходным кодом

В компании «Базальт СПО», создателе отечественной программной платформы «Альт» для рабочих станций и серверов, начали разрабатывать мобильную операционную систему, ориентированную на мобильные устройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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