Всеобщая воинская повинность по Риши Сунаку

Вот этот британский политический деятель, которому надо бы перечитать Великую книгу джунглей и брать пример с Маугли относительно адекватности своего поведения - он что опять удумал? Какую воинскую повинность, кто ее будет нести? Его сыновья? Впрочем, насколько я знаю, у Сунака дочери, причем маленькие.