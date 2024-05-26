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Всеобщая воинская повинность по Риши Сунаку

Всеобщая воинская повинность по Риши Сунаку

Вот этот британский политический деятель, которому надо бы перечитать Великую книгу джунглей и брать пример с Маугли относительно адекватности своего поведения - он что опять удумал? Какую воинскую повинность, кто ее будет нести? Его сыновья? Впрочем, насколько я знаю, у Сунака дочери, причем маленькие.

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Комментарии
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Алексей Васильев
Реальная психиатрия. Причем большая...
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16 час.
Вадим Скоробогатов
Этот Риши Индийский ИУДА......Лижит зад врагам Индии и лебезит перед Врагом Индии...
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Он не Сунак...Он Муд.....
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11 час.

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