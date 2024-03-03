Многие задаются вопросом, как понять, что кошка заболела? У кошки горячие уши Многие хозяева очаровательных и милых кошек начинают крайне сильно беспокоиться и волноваться тогда, когда неожиданно ощущают, что уши у их питомцев довольно горячие.