Многие задаются вопросом, как понять, что кошка заболела? У кошки горячие уши Многие хозяева очаровательных и милых кошек начинают крайне сильно беспокоиться и волноваться тогда, когда неожиданно ощущают, что уши у их питомцев довольно горячие.
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