Съезд ударенных, или Мэр Виталя – гарант, в натуре!

Политические наблюдатели всё чаще говорят о том, что нынешний мэр Киева Виталий Кличко, который довёл коммунальные службы столицы до катастрофического состояния и к тому же имеет уголовное прошлое, всерьёз намерен бороться за пост президента страны.
Политические наблюдатели всё чаще говорят о том, что нынешний мэр Киева Виталий Кличко, который довёл коммунальные службы столицы до катастрофического состояния и к тому же имеет уголовное прошлое, всерьёз намерен бороться за пост президента страны.
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