Юрий Ильинов

«Не так поняли»: Берлин опровергает появившиеся данные о якобы принятом решении о передаче Украине крылатых ракет Taurus Германия потихоньку сдаёт назад после заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойное оружие для Украины. Как сообщают в Берлине, никакого одобрения возможной поставки ракет Taurus Украине нет, да и в ближайшее время не будет. А само заявление о снятии ограничений на поставки ракет Киеву было принято ещё несколько месяцев назад при прошлой администрации США. Берлин не принимал решений о возможной передаче крылатых ракет Киеву, а завтрашний визит в Германию Зеленского якобы никак не связан с поставками дальнобойного оружия. Так что пресса может не ждать сенсационных заявлений на эту тему. Как заявил главный редактор газеты Bild Пауль Ронцхаймер, «неоднозначное» заявление Мерца уже породило слухи о том, что Бундесвер готов распрощаться со своими 150 крылатыми ракетами Taurus, передав их Украине. Мерцу тоже пришлось оправдываться. По его словам, в своем заявлении он говорил про ранее принятом решении на снятие ограничений на поставки дальнобойного вооружения Украине, которое было принято «несколько месяцев» назад Францией, Великобританией и США. В общем, его «не так поняли». Между тем, как заявил в ходе визита в Португалию глава МИД Германии Йохан Вадефуль, Берлин принял решение ограничить доступ к информации об отдельных видах вооружений, поставляемых Украине. Той прозрачности по поставкам, которая была в течение всех трех лет, больше не будет. Решение принято для защиты сведений от России. Напомним, что Германия является самым активным спонсором режима Зеленского и занимает уверенное второе место по военным поставкам Киеву после США.