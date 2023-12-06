Забил до смерти: в Москве задержан мужчина за жестокую расправу над своей бабушкой

В Москве задержан мужчина, который обвиняется в жестокой расправе над собственной бабушкой. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в момент преступления убийца находился в состоянии алкогольного опьянения.
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