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СТРАНА: в СБУ отчитались о нейтрализации тысячи кибератак на госресурсы Украины

СТРАНА: в СБУ отчитались о нейтрализации тысячи кибератак на госресурсы Украины

В пресс-центре Службы безопасности Украины заявили, что за первые шесть месяцев 2021 года специалисты по кибербезопасности смогли нейтрализовать и отбить около тысячи кибератак на ресурсы органов власти и объектов критической инфраструктуры.

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