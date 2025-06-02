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Дипломат Аро: военный статус Украины станет ключевым вопросом на переговорах

Дипломат Аро: военный статус Украины станет ключевым вопросом на переговорах

Французский дипломат Жерар Аро предположил, каким должен быть компромисс в вопросе военного статуса Украины.

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