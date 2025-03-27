Специалисты Россельхознадзора и МЧС обследовали больше 460 га земель сельхозназначения в Тверской области

Для предотвращения пожаров и в целях проверки соблюдения обязательных требований земельного законодательства Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям и ГУ МЧС России по Тверской области проводят совместные мероприятия в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии.
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