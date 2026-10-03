Кому нужен мёртвый медведь в России

Медведи в России ходят по улицам Осень 2026 года уже называют «медвежьей аномалией», и не зря. С середины августа, по имеющимся оценкам, погибли более двадцати человек.
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