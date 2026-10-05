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За рулем

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В России изменились цены на популярный европейский кроссовер

В России изменились цены на популярный европейский кроссовер

Очередное подорожание затронуло две легковые модели Citroen в России. Кроссовер C5 Aircross и кроссбэк C5 X с октября прибавили по 100 тысяч рублей – это примерно 2,3-2,5 процента к прежним цифрам.

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