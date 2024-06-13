Российские силы во время освобождения села Новомихайловка ликвидировали спецподразделение ВСУ, представители которого прослыли безжалостными «головорезами».
ТАСС: ВС России ликвидировали спецподразделение ВСУ в Новомихайловке
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Виталий Кирпиченко
При "изверге" Сталине брали города, освобождали государства с меньшей помпой, чем сейчас "уничтожают опорные пункты и освобождают части сёл" ...
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15 час.
tsan tsan
Вы безграмотны в вопросах истории ВОВ или специально умалчиваете некоторые нюансы ? Вы когда нибудь в сообщениях про СВО слышали слова "любой ценой" ? А это цена обозначала солдатские жизни. Вы желаете, чтобы снова пелось :"Мы за ценой не постоим" ?
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15 час.
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