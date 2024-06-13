360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Маловато будет!!! Надо было взорвать под ноль.....Взорвавшийся в По...
  • Владимир Егельницкий
    Зачем вообще Администрация? Только по работе с обращениями населения. Для этого не надо тысяч бюрократов и начальнико...Структуру админис...
  • tsan tsan
    Вы  безграмотны в вопросах истории ВОВ или специально умалчиваете некоторые нюансы ? Вы когда нибудь в сообщениях про...ТАСС: ВС России л...

ТАСС: ВС России ликвидировали спецподразделение ВСУ в Новомихайловке

ТАСС: ВС России ликвидировали спецподразделение ВСУ в Новомихайловке

Российские силы во время освобождения села Новомихайловка ликвидировали спецподразделение ВСУ, представители которого прослыли безжалостными «головорезами».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Кирпиченко
При &quot;изверге&quot; Сталине брали города, освобождали государства с меньшей помпой, чем сейчас &quot;уничтожают опорные пункты и освобождают части сёл&quot; ...
Ответить
15 час.
tsan tsan
Вы  безграмотны в вопросах истории ВОВ или специально умалчиваете некоторые нюансы ? Вы когда нибудь в сообщениях про СВО слышали слова &quot;любой ценой&quot; ? А это цена обозначала солдатские жизни. Вы желаете, чтобы снова пелось :&quot;Мы за ценой не постоим&quot; ?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх