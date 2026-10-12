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Царьград

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В Самаре «Интеграл» присоединят к центру «Поиск» за 3200 рублей

В Самаре «Интеграл» присоединят к центру «Поиск» за 3200 рублей

Центр технического творчества «Интеграл» присоединят к Центру внешкольной работы «Поиск» на улице Осипенко, 32а, где объединённая организация продолжит работу под прежним названием.

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