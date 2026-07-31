Мигрантов выдворят всех до единого

Мадрид и Рабат запустили спецоперацию в СеутеИспания и Марокко начали высылку мигрантов из Сеуты.Испания при координации с Марокко приступила к операции по выдворению нелегальных мигрантов, наводнивших анклав Сеута на африканском побережье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии