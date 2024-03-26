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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александрова в матче со Швентек впервые обыграла первую ракетку мира

Александрова в матче со Швентек впервые обыграла первую ракетку мира

Екатерина Александрова в Майами разгромила первую ракетку мира Игу Швентек – 6:4, 6:2. Для Александровой это 13-я в карьере победа над соперницей из топ-10 (при 28 поражениях) и пятая – над топ-5 (при 17 поражениях).

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