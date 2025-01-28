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Газета.ру

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Депутат Милонов призвал разрешить беременным парковаться на местах для инвалидов

Депутат Милонов призвал разрешить беременным парковаться на местах для инвалидов

В России нужно ввести временные разрешения для парковки на местах для инвалидов беременным женщинам. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, он направил обращение на имя министра транспорта России Романа Старовойта.

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