Китайские туристы тратят в России в среднем 150 тыс. рублей за поездку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное исследование Ассоциации туроператоров России (АТОР) и аналитического агентства ExLibris.
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