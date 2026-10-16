За девять месяцев 2026 года официальный реестр легкового такси Петербурга пополнили 13 374 автомобиля, а также 32 юридических лица, 761 индивидуальный предприниматель и 3 607 самозанятых водителей.
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