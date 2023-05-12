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Первые результаты: развитие российских барражирующих боеприпасов

Первые результаты: развитие российских барражирующих боеприпасов

В течение нескольких последних лет на вооружение российской армии поступило ряд типов ударных беспилотных летательных аппаратов, поражающих цель прямым попаданием.

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