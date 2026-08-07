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Синоптик Ильин объяснил причины аномальной жары в России в августе 2026 года

Синоптик Ильин объяснил причины аномальной жары в России в августе 2026 года

Август 2026 года встретил россиян не привычным мягким теплом, а настоящим пеклом. В нескольких регионах страны столбики термометров поднялись до 40 градусов, а в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности.

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