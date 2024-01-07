Рассказы о практике «абсолютной власти» Кадр из кинофильма «Плутовство» / «Хвост виляет собакой» / «Виляя собакой» Барри Левинсона 1997 года по мотивам книги Ларри Бейнхарта «Американский герой», в 2005 году переизданной под названием «Виляя собакой: Роман».