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Дмитрий Медведев назвал стратегический ядерный арсенал «лучшей гарантией сохранения Великой России»

Дмитрий Медведев назвал стратегический ядерный арсенал «лучшей гарантией сохранения Великой России»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал стратегический ядерный арсенал «лучшей гарантией сохранения Великой России».

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