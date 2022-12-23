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Эмил Райкович: «Где-то нам пришлось адаптироваться к манере игры МБА»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над МБА (92:75) высоко оценил уровень игры соперника. «В первую очередь, хочу отдать должное МБА – в первой половине эта команда выглядела просто отлично.

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