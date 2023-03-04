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Кубок Гагарина. «Авангард» против «Сибири», «Динамо» в гостях у «Торпедо», ЦСКА примет «Северсталь»

«Авангард» примет «Сибирь» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.  Также продолжатся серии «Автомобилист» – «Металлург», «Торпедо» – «Динамо», ЦСКА - «Северсталь».

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