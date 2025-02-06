В Госдуму внесут проект об ужесточении ответственности для СРО в строительстве

Депутаты Государственной думы России внесут на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность в отношении саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства.
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