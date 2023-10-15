Олимпиада-2024 для россиян: банкет за свой счет?

Лучше поздно, чем никогда. Эта поговорка здесь более чем к месту. Терпеть то издевательство, которое МОК демонстрирует по отношению к российским спортсменам уже не первый год, стало практически невозможно.
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