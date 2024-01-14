Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

До конца января будут работать около 50 точек сбора подписей Сегодня в Москве генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин встретился с журналистами АГН «Москва» и заявил, что полностью поддерживает решение Владимира Путина участвовать в выборах президента России.