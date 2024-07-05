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Царьград

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Самарец готовил диверсию на оборонном предприятии

Самарец готовил диверсию на оборонном предприятии

Его задержали до того, как он успел реализовать задуманное.Сотрудники ФСБ задержали жителя Самары. Против него возбуждено уголовное дело "Покушение на террористический акт".

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
К стенке, и по ящику показать приговор, чтобы эти суки знали, что их ждёт.
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18 час.

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