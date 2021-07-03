В России отменен обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

2 июля президент Росси Владимир Путин утвердил поправки поправки в законы о безопасности дорожного движения, согласно которым с 22 августа страховщики не будут проверять при заключении договора ОСАГО наличие действующей диагностической карты.
2 июля президент Росси Владимир Путин утвердил поправки поправки в законы о безопасности дорожного движения, согласно которым с 22 августа страховщики не будут проверять при заключении договора ОСАГО наличие действующей диагностической карты.
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