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В России отменен обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

В России отменен обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

2 июля президент Росси Владимир Путин утвердил поправки поправки в законы о безопасности дорожного движения, согласно которым с 22 августа страховщики не будут проверять при заключении договора ОСАГО наличие действующей диагностической карты.

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