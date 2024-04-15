В Петербурге с 16 апреля переименуют остановки на 30 автобусных маршрутах

А также добавят новые со статусом «по требованию» В Петербурге с 16 апреля новые названия получат остановки на 30 автобусных маршрутах, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по транспорту со ссылкой на «Организатора перевозок».
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