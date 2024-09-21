Любой засор устраняется: разрезаю пластиковую бутылку и вылетает со свистом – многие годы уже пользуюсь и не нуждаюсь в сантехнике Ольга БезродняяПроблему с засорами в трубах можно решить быстро и без вызова сантехника — достаточно иметь под рукой пластиковую бутылку.
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