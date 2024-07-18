Реальная угроза врагам России В интернете появилось очередное сообщение о надругательстве над православным крестом, недалекий умом блогер нахаркал на православный крест и растоптал его, записал сие злодейство на видео.
Бородач на глазах трёх сотен зрителей растоптал православный крест
Комментарии
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Н
Николай
АЙЯТ из КОРАНА. «Верующие! Не оскорбляйте тех (богов), к которым взывают люди помимо Аллаха.».
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7 час.
ГМ
Георгий Михалев
Да, нужно дать три года, как Журавлю и так же пригласить сына Кадырова, чтобы от3.14здил в камере.
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Что бы это значило, а это означает что либералы развратили народ лже культурой, лже кинематографом, лже эстрадой, лже театром, где моральные нормы предавались осмеянию назывались пережитком Совка, так называли они Советский Союз где мораль как то была каким то жизненным ориентиром.
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2 час.
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