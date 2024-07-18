Бородач на глазах трёх сотен зрителей растоптал православный крест

Н Николай АЙЯТ из КОРАНА. «Верующие! Не оскорбляйте тех (богов), к которым взывают люди помимо Аллаха.».

ГМ Георгий Михалев Да, нужно дать три года, как Журавлю и так же пригласить сына Кадырова, чтобы от3.14здил в камере.